Sport.quotidiano.net - Derby Recanatese. "Tre punti meritati e molto importanti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

In modo disciplinato, dopo l’esultanza del gol, Francesco Paolo Cusumano è tornato, di gran carriera, ad occupare il suo posto "istituzionale" in difesa. In fondo mancavano ancora due minuti di recupero ed il blitz che poi ha deciso la partita è stato talmente prezioso che andava, adeguatamente, salvaguardato. Anche per lui, forse, un pizzico di incredulità per quanto avvenuto e che, parzialmente, lo ripaga, dopo le ultime stagioni in C avare di soddisfazioni, per mille motivi: "per me ovviamente – ci dice il 24enne difensore palermitano – è stata una cosa abbastanza inedita. Il gol mi mancava addirittura dal settore giovanile (indossava ai tempi la casacca del Cagliari ndr) e quindi era da tempo immemorabile. Una bellissima sensazione". Tutta farina del sacco del mister o c’è stato magari un suggerimento, colto al volo? "Una mano è arrivata pure dal campo, poi l’allenatore è stato bravissimo a cogliere questa buona intuizione sfociata nell’azione che ha determinato la nostra vittoria".