Derby in Coppa Italia | il Milan può ancora fronteggiare l’Inter?

Finita la sosta per le nazionali, i giocatori rientrano nelle basi dei loro club per lavorare sulle competizioni che entrano nella loro fase conclusiva.e Simone Inzaghi riprendono il loro percorso verso tre obiettivi: lo Scudetto, lae la Champions League. Un possibile triplete che, però, passerà da sfide delicate.Una di queste sarà il doppio incrocio in semifinale dicontro una squadra che ha già saputo tenere testa ai nerazzurri in questa stagione: il. I rivali rossoneri, che hanno ritrovato una continuità di risultati positivi (seppur con prestazioni non eccelse), potrebbero mettere nuovamente il bastone tra le ruote a Lautaro e compagni, a partire dal quartodio in programma settimana prossima.Da Fonseca alla finale di Ryiad: le due sconfitte nerazzurreL’idea e il pensiero di un possibile triplete-bis a fine stagione devono vedersela con i prossimi appuntamenti per la squadra di Simone Inzaghi.