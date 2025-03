Anteprima24.it - Depuratore in città, la Regione chiede integrazioni: attenzione sulla vicinanza all’affluente del fiume Calore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi complica l’iter per l’avvio dei lavori per la ‘Realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del Comune di Benevento’. Con una nota indirizzata al Commissario Straordinario Unico, al Comune di Benevento e alla Provincia di Benevento, laCampania ha sospeso l’istanza per il rilascio del parere di “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale” rindo ben diciotto. Per l’impianto previsto in contrada Scafa, in prossimità del, ladegli accorgimenti essenziali da fornire in tempi brevissimi (15 giorni dalla ricezione dell’istanza9Sul tema si è fatto sentire il Movimento “Altra Benevento è possibile” che in fase di consultazione, in data 22 febbraio 2025, ha fornito numerose osservazioni su cui ladi fornire un riscontro puntuale.