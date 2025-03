Quotidiano.net - Depardieu in tribunale: "Le accuse di stupro? Falsità"

Fuori dali cori delle femministe lo hanno già condannato: "Ne toccate una? Reagiamo tutte". In aula, l’amica storica Fanny Ardant che da sempre lo crede "passionale, generoso, libero, buono". E fra la resse delle telecamere, sotto gli occhi di tutta la Francia, avanza con una mano sulla spalla del suo avvocato Gerard, un Cyrano invecchiato peggio del vino che ama. L’attore in disgrazia va ad affrontare in silenzio la prima udienza del processo per violenze sessuali e molestie denunciate da due donne sul set di Les Volets Verts, un film del 2021 cui ha partecipato anche madame Ardant. "Ma parlerà, finalmente parlerà", minacciano i difensori. L’appuntamento era fissato per lo scorso ottobre ed era stato rinviato per l’assenza dell’imputato, che a 76 anni scontava le conseguenze di un quadruplo intervento di bypass aorto-coronarico e del diabete, oltre allo stress dell’ondata del #Meetoo.