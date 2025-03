Terzotemponapoli.com - Denis: “Lukaku decisivo, Lookman al Napoli sarebbe un affare”

L’ex attaccante Germanha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissdurante la trasmissione Radio Goal. Ha parlato di Romelu, della corsa scudetto dele di possibili colpi di mercato, come Ademolae Joaquín Castro., un attaccante totaleha elogiato Romelu, sottolineandone l’importanza non solo come finalizzatore, ma anche come uomo assist. “è un attaccante completo, molto utile alla squadra. Non dimentichiamoci che fa fare un sacco di gol con i suoi assist, oltre a segnarne tanti lui stesso. La squadra lo sfrutta molto per gli inserimenti”.L’ex centravanti argentino ha evidenziato come il belga sia un punto di riferimento per i compagni, capace di creare spazi e occasioni da gol grazie alla sua fisicità e intelligenza tattica.