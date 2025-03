Ilrestodelcarlino.it - Defibrillatori a quota quarantasei, ecco la mappa

Sonoinstallati sul territorio di Bondeno, fra capoluogo e frazioni, portando il comune matildeo ad essere uno dei più e meglio cardioprotetti a livello regionale. In gergo tecnico, si chiamano DAE, ovvero dispositivi semi-automatici esterni: in caso di bisogno, possono essere presi e utilizzati da chiunque, senza la necessità di un titolo abilitativo, dal momento che il dispositivo è dotato di comandi testuali e vocali che guidano al corretto utilizzo (le custodie dei dispositivi, inoltre, sono aperte e ipossono essere estratti senza bisogno di strumenti o autorizzazioni). I dispositivi si trovano a Bondeno, Scortichino, Gavello, Pilastri, Stellata, Ospitale e Ponte Rodoni. La maggior parte dei, ventiquattro e colorati di blu sullaonline, sono invece collocati all’interno di luoghi, edifici o attività sul territorio, e sono utilizzabili in caso di necessità durante l’apertura al pubblico di questi luoghi.