Lanazione.it - Decreto autovelox: dieci ricorsi per le multe a Prato, ma restano tutti accesi

, 25 marzo 2025 –e velocità. Il recenteministeriale sugli, sta avendo ripercussioni anche a. La normativa mira a regolamentare in maniera più stringente l’utilizzo degli, imponendo nuove condizioni per la loro installazione e soprattutto per la loro omologazione, generando così una fase di incertezza per i dispositivi già in funzione. Attualmente asono attivi trefissi posizionati in punti strategici della viabilità cittadina: in via Bologna, nel tratto iniziale della 325 in entrambe le direzioni, e in via Roma in direzione sud. Dispositivi installati prima del 2017 che, in base alla nuova normativa, devono essere omologati dalla casa madre, in questo caso la Sodi di Calenzano. L’autorizzazione di questi dispositivi rimane valida, ma la mancata omologazione sta sollevando dubbi sulla loro legittimità ai fini sanzionatori.