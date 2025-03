Quotidiano.net - Decluttering di primavera, come iniziare e perché fa bene

Laè la stagione del rinnovamento: il risveglio (anche del bioritmo!) dopo i mesi più freddi e piovosi dell’anno. Il tempo primaverile segna la stagione degli amori e il momento in cui la natura si rinnova, nel giro di qualche settimana i rami degli alberi si ricopriranno di nuove gemme e fiori. Insieme al sole anche per noi scattano nuovi bisogni: desiderio di novità e di alleggerirci, non solo nei vestiti, ma anche negli spazi che abitiamo e nei pensieri che ci portiamo dentro. Il– letteralmente “liberarsi dal superfluo” – è una pratica sempre più diffusa che aiuta a fare ordine in casa, ma anche nella mente. Un ottimo momento perè. adesso. Che cos’è ilè utile Il termine “” deriva dall’inglese to declutter, che significa eliminare ciò che ingombra.