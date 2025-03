DeAMS, commessa da Bombardier e nuova filiale in Canada

Leggi su Ildenaro.it

L’azienda aerospaziale campana, joint-venture tra Industry AMS e Deagle, annuncia la firma di un accordo quinquennale, leader globale nell’aviazione, in occasione della fiera aerospaziale Aeromart Montreal in programma dal 25 al 27 marzo. L’accordo quinquennale include un primo progetto del valore di oltre 1 milione di dollari per la progettazione e costruzione di piattaforme elevatrici automatizzate, controllate tramite PLC. Queste innovative piattaforme sono già state implementate presso lo stabilimentodi Dorval in Québec ()), a supporto della produzione delle ali del velivoloChallenger CL650. Le avanzate tecnologie sviluppate daconsentono di migliorare l’efficienza produttiva, ottimizzare l’ergonomia e garantire i più elevati standard di sicurezza.