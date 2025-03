Sololaroma.it - De Rossi: “Sono stato bene con i Friedkin. La mia passione è allenare”

Leggi su Sololaroma.it

Nel giorno della riqualificazione del centro sportivo dell’Ostiamare, Daniele De, proprietario del club, ha rilasciato ai cronisti alcune dichiarazioni sia su questa sua nuova avventura sia sul suo passato alla Roma e con i. Queste le sue parole, a cominciare da Claudio Ranieri: “Il mister l’ho sentito la prima volta, ci siamo confrontati con grande affetto e stima. Però dopo no, lui sta lavorando e io per lui ho grande affetto, ma non lo disturbo. Oggi mi concentrerei di più sull’Ostiamare”.L’ex centrocampista ha poi continuato: “Secondo me a breve non sarò libero, come allenatore. Poi vedremo, mi cacciano abbastanza presto di solito. Coordinerò il lavoro da allenatore e quello con l’Ostiamare con grande semplicità, passo molto tempo qui in questo momento proprio per tracciare una linea che mi permetterà di allontanarmi fisicamente, anche se sarò sempre presente come figura.