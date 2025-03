.com - De Rossi e il ritorno in panchina: “Presto allenerò di nuovo una squadra”

(Adnkronos) – Daniele Detorna in? Dopo l’esonero dalla Roma, arrivato lo scorso settembre, l’ex centrocampista è pronto ad allenare di: “Spero di non essere libero per fare il mister a breve, anzi secondo me non sarò libero per fare l’allenatore”, ha detto De, oggi anche presidente dell’OstiaMare, nel corso del sopralluogo congiunto con l’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato e il presidente del X municipio della Capitale Mario Falconi all’impianto sportivo Anco Marzio di Ostia. “Il mio lavoro è un altro, la mia passione gigante è quella di allenare”, ha detto De, “e un allenatore non ha tempo di pensare a due squadre. Quindi questo era il momento migliore per questa bella storia. In futuro so che non sarò capace di farlo perché non avrò tempo, perché il lavoro di allenatore ti toglie ancora più energie di quello che fa il lavoro da proprietario”.