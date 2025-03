Anteprima24.it - De Luca: “Jabil? Impegno costante Regione, Governo faccia di più”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sulladi Marcianise abbiamo una tempo pieno con l’assessore Marchiello. La situazione non è facile ma dipende molto dall’orientamento che darà il ministero”. Lo ha detto al Centro Orafo Tarì di Marcianise (Caserta), dove è in corso l’assemblea di Confindustria Caserta, il presidente dellaCampania Vincenzo De, che ha risposto ad una domanda dei giornalisti sulla vertenza che coinvolge i 408 dipendenti dello stabilimento di Marcianise della multinazionale Usa dell’elettronica. Per i lavoratori oggi scadono i termini della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla azienda il 10 gennaio scorso; peraltro gli addettisono proprio oggi a Napoli per l’incontro con l’assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello, in quello che è l’ultimo incontro dell’iter di licenziamento collettivo previsto dalla legge.