Inter-news.it - De Grandis ribadisce: «Calhanoglu direttore d’orchestra! Scudetto solo due»

Leggi su Inter-news.it

Ripresa del campionato in Serie A dopo la sosta per le nazionali e Inter subito impegnata contro l’Udinese. Per quella sfida, Inzaghi dovrà fare a meno di diversi titolari. Di questo ne ha parlato il giornalista Stefano Dedirettamente dagli studi di Sky Sport, chel’importanza di HakanDUE – Si definisce sempre di più la lottain Serie A, Stefano Dedagli studi dell’emittente televisivo fa il punto della situazione: «Nella corsaio non inserisco anche l’Atalanta. La differenza con l’Inter prima sono solamente sei punti, ma se i bergamaschi hanno perso contro Napoli e Inter significa che sono ancora un gradino più basso. Milan in Champions League? L’obiettivo è quello, anche la forza dei giocatori ti porta a pensare questo. Ma non credo ci arriverà, però la lascio dentro la corsa, ma dovrà fare un filotto di vittorie».