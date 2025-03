Quotidiano.net - Dazi, Trump inverte la rotta: “Esenzioni a molti Paesi”

Roma, 25 marzo 2025 – Potrebbe arrivare la svolta decisiva per l’economia globale. Oltre ad annunciare nuovisulle importazioni di auto, legname e microchip, Donaldha detto che concederà “”. Al momento, però, il presidente degli Stati Uniti non ha indicato quali. "Il 2 aprile ci sarannoreciproci, ma potremmo accettare meno di quanto ci tassano, perché ci hanno tassato così tanto che non credo che possano sostenerlo. In altre parole, ci hanno fatto pagare così tanto che mi vergogno a far pagare loro lo stesso, ma (il volume della tassazione) sarà considerevole", ha detto. Ipotrebbero essere quindi potrebbero essere "nicer", ovvero inferiori, di quanto annunciato in questi mesi di guerra commerciale con l’Europa e non solo. L’Europa, ha poi aggiunto parlando con i giornalisti, ha abbassato le tariffe, ma tocca ad altri.