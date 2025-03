Dazi Trump cosa rischia Reggio Dalla meccanica alla plastica | ‘ballano’ 119 miliardi di euro

Ilrestodelcarlino.it - Dazi Trump, cosa rischia Reggio. Dalla meccanica alla plastica: ‘ballano’ 1,19 miliardi di euro

Adattamento. È questa la parola chiave che, nei prossimi mesi, dovrà guidare le scelte degli imprenditori reggiani. O meglio, potrebbe essere l’unica via per affrontare un panorama commerciale globale sempre più instabile, con equilibri economici stravolti dall’inizio del nuovo anno. Daiamericanicrisi della Germania, passando per le tensioni geopolitiche legate ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, sono molti i fattori che stanno influenzando l’export mondiale e, di conseguenza, quello italiano. Lo ha evidenziato l’analisi di Prometeia per Il Sole 24 Ore, basata sui dati Istat del 2024: in Italia, 22 province su 107 registrano un export superiore al 50% del proprio Pil. Questo significa che un’economia su cinque è fortemente esposta al rischio di una guerra commerciale globale.