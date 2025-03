Lapresse.it - Dazi, Tajani: “Risposta non può che essere europea”

Leggi su Lapresse.it

“L’approccio suinon può cheeuropeo perché noi non possiamo imporrea livello nazionale”. Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonioa margine di una conferenza stampa del partito a Roma, risponde a chi gli chiede dell’ipotesi di fare accordi bilaterali inai. “Poi la politica commerciale è un’altra cosa rispetto alla questione dei. Andare a investire di più, a fare più business forum, a esportare di più in un paese piuttosto che un altro, quello fa parte della politica commerciale di un paese. Ma la questione dei, poiché la competenza è esclusiva della Unione, non posso deciderla a livello nazionale”, ha aggiunto.