Dazi Germania banche centrali | le strategie di investimento di Generali Investment

L’ultimo mese sui mercati finanziari è stato, senza dubbio, molto movimentato: da un lato, abbiamo assistito ad una decisa correzione dei corsi azionari statunitensi, in particolare IT, Media, Consumer e Magnifiche Sette, ed un ribasso dei tassi sui Treasury, con il decennale sceso fino in area 4,15%; dall’altro lato, abbiamo visto un forte rialzo dei tassi governativi europei, con il tasso Bund tedesco a 10 anni arrivato a sfiorare quota 3%, e borse europee che hanno performato meglio di quelle statunitensi e vantano un ritorno da inizio anno ancora superiore al 10%. Cosa ha causato questa divergenza? I fattori che hanno influenzato l’andamento dei mercati azionari ed obbligazionari sono stati analizzati dagli esperti die offrono nuove indicazioni sulla futura asset allocation.