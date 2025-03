Ilrestodelcarlino.it - Dazi, Garofalo fiducioso: "Le merci circoleranno. Non fasciamoci la testa"

"Lein qualche modo devono circolare, il mercato dello shipping saprà trovare la strada giusta; la cosa fondamentale da fare è non fasciarsi laprima di essersela rotta". La minaccia deieconomici ventilati dalla presidenza Trump su scala globale hanno tolto il sonno a molti e la dimensione degli effetti potrebbe interessare tutti. In attesa di capire cosa accadrà effettivamente, soprattutto se alle dichiarazioni del presidente statunitense seguiranno i fatti e con quale impatto, il presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Vincenzo, analizza gli scenari per lo scalo dorico e, di conseguenza, per il tessuto imprenditoriale marchigiano: "Sono ormai cinque anni che il pianeta deve fare i conti con una serie di fasi straordinarie – afferma–, dalla pandemia alle rotte navali modificate dal conflitto mediorientale, passando per l’aggressione russa dell’Ucraina e adesso lo spettro deicomali.