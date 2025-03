Dazi Deandreis Srm | I prodotti del Sud per un target alto Potrebbero non risentire degli aumenti

Leggi su Ildenaro.it

L’export deidel Mezzogiorno di Italia verso gli Usa potrebbe nonin maniera drastica l’effetto di eventualiper via dell’alta qualita’ deidi casa nostra che attrae undi clienti che non si lascia spaventare dal costo finale. La riflessione e’ di Massimo, direttore generale di Srm, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. A margine della presentazione del nuovo accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria in favore delle piccole e medie imprese,ha risposto alla domanda dei cronisti sui rischi nel comparto produttivo del Sud per via dei possibiliminacciati da Trump. “Dobbiamo effettivamente attendere quello che avverra’. Posso pero’ dire che le esportazioni del Mezzogiorno sono concentrate in alcuni settori, come l’agroalimentare e l’abbigliamento moda, che sono settori premium nel mercato americano.