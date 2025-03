Unlimitednews.it - Dazi, a rischio l’export delle regioni meridionali

ROMA (ITALPRESS) – In Italia l’introduzione deivoluta dall’amministrazione Trump potrebbe penalizzare, in particolare, le esportazioni del Mezzogiorno. A differenza del resto del Paese, infatti, la quasi totalitàdel Sud presenta una bassa diversificazione dei prodotti venduti nei mercati esteri. Pertanto, se dopo l’acciaio, l’alluminio e i loro derivati, gli USA decidessero di innalzare le barriere commerciali anche ad altri beni, gli effetti negativi per il sistema produttivo potrebbero abbattersi maggiormente nei territori dove la dimensione economica delè fortemente condizionata da pochi settori merceologici. E’ quanto emerge da un’analisi realizzata dall’Ufficio studi della CGIA. Laddove l’indice di diversificazione è meno elevato, tanto piùregionale è differenziato, risultando così meno sensibile a eventuali sconvolgimenti nel commercio internazionale.