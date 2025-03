Ilfattoquotidiano.it - Dantedì è la giornata in ricordo del Sommo Poeta: ecco il libro “Dante piccino piccino”, un viaggio speciale per conoscere al meglio il grande letterato

Il 25 marzo è lanazionale dedicata aAlighieri: il. Gli studiosi hanno identificato questa data, in quanto sostengono che corrisponde all’inizio delnell’aldilà della Divina Commedia, l’opera più famosa al mondo. “Nel mezzo del cammin di nostra vita” è il passo più citato dalall’ età di 35 anni.In occasione di questa celebrazione molte scuole sono invitate a parlarne agli alunni e non solo negli istituti scolastici, si organizzano numerosi eventi, mostre, incontri nelle sedi istituzionali, i mezzi di comunicazione, come la radio e la televisione, ne parlano cogliendo l’occasione di ricordare in tutta Italia e nel mondo il-scrittore, iltrasversale che è stato capace di coinvolgere l’immaginario collettivo attraverso la sua creativà: dal teatro alla musica, dall’arte figurativa alla scrittura, dal cinema alla danza, tutte le forme d’arti hanno interpretato o reinterpretato il suo