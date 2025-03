Metropolitanmagazine.it - Dantedì: curiosità e aneddoti sul Sommo Poeta e sulla Divina Commedia (sempre in multipli di 3)

Oggi, 25 marzo, si celebra il, la giornata dedicata alla memoria della vita e della produzione letteraria di Dante Alighieri. La ricorrenza è stata istituita nel 2020 su proposta dell’allora ministro della cultura Dario Franceschini, in vista della commemorazione per il settecentesimo anniversario della morte del, avvenuta il 14 settembre 1321. La data scelta corrisponde al giorno dell’anno 1300 in cui, secondo la tradizione, l’autore si perde nella “selva oscura”.L’idea è nata grazie a un editoriale del giornalista Paolo Di Stefano, in cui si avanzava la proposta che ilavesse un giorno a lui intitolato, sul modello del Bloomsday, stabilito per onorare James Joyce. All’articolo ha fatto seguito una vera e propria campagna promozionale sul Corriere della Sera che, infine, ha raggiunto il suo obiettivo.