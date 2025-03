Romadailynews.it - Danimarca: ministro Esteri, visita di funzionari USA in Groenlandia e’ “inappropriata”

Laprevista di altistatunitensi, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale, in, territorio autonomo danese una volta apertamente ambito dal presidente statunitense Donald Trump, e’ “”, ha dichiarato ieri ildanese degli. “Questo mostra un appetito inappropriato tra gli statunitensi”, ha riferito Lars Lokke Rasmussen all’emittente locale TV2, riferendosi allaprevista questa settimana del consigliere statunitense per la sicurezza nazionale Mike Waltz, insieme a Usha Vance, moglie del vice presidente statunitense JD Vance. Lokke ha osservato che lae’ particolarmente inopportuna in quanto “ci sono appena state le elezioni ine non c’e’ un governo groenlandese”. Laha attirato forti critiche da parte dei politici groenlandesi.