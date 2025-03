Juventusnews24.com - Danilo senza filtri: «Ho sofferto le critiche, al Real andavo dallo psicologo. Guardiola? Con lui come essere all’università»

di Redazione JuventusNews24: di seguito le parole dell’ex difensore e capitano della Juventus oggi in forza in Brasile al Flamengo. Cosa ha detto al The GuardianL’ex difensore della Juventusha rilasciato un’intervista al The Guardian. Di seguito le parole del brasiliano, oggi in forza al Flamengo.MADRID – «IlMadrid è stato il culmine di questo problema, perché è il club più grande del mondo. Hocosì tanto che ho dovuto cercare un aiuto psicologico. Ci sono stati momenti in cui sembrava che non ricordassi piùsi gioca a calcio»– «Lemi hanno fatto molto male. Ne sono rimasto completamente coinvolto, sui social media, su tutto. È stato allora che ho iniziato a lavorare con unosportivo»– «Pepeduca i suoi giocatori.