Danilo, la prima vittima "intelligente" di Motta alla Juve: «Non seguo la mandria, non devo vivere come gli altri»

è stata laveradel repulisti delle intelligenze di Thiagontus. È dovuto andar via a gennaio, per poco non è venuto al Napoli. In 13 anni in Europa ha vinto campionati in ogni paese in cui ha giocato – Portogallo, Spagna, Inghilterra e Italia – e ora è tornato in Brasile con il Flamengo. Punta ancora al Mondiale 2026 col Brasile, tutto sommato ha solo 33 anni.Intelligenze, dicevamo:ha dimostrato di esserne un po’ allergico.non è sicuramente un giocatore banale. Ha abbandonato i social due volte per un periodo molto lungo a causa della loro tossicità. Parlando con il Guardian dice di ripensare a quando era più giovane chiedendosi perché avesse comprato un’auto che usava una volta all’anno. Dice anche che studierà psicologia una volta terminata la carriera invece che cercare un lavoroallenatore.