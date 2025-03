Anteprima24.it - Daniela Fiore, medico eroe, cittadina onoraria di Montefredane

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione comunale di, con delibera di Giunta, ha conferito oggi la “Benemerenza Civica” alla dottoressaspecializzato in Anestesia e Rianimazione, originaria di Bosco Magliano.La dottoressasi è distinta per la sua competenza e dedizione, lavorando in Italia e all’estero con importanti esperienze professionali. In particolare, ha ricoperto il ruolo di Anaesthetist Clinical Fellow presso il Basildon and Thurrock Hospital nel Regno Unito, e ha collaborato con l’ASUR Marche, contribuendo a progetti significativi nel settore sanitario.Attualmente, lavora presso l’Ospedale Murri di Fermo come Responsabile dell’Unità Operativa Semplice (UOS) Prelievo Organi a scopo di Trapianto, dove coordina interventi di donazione di organi.