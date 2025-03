Calcionews24.com - Daniel Maldini, serve la scossa giusta per essere all’altezza dell’Atalanta: a cominciare da Firenze (dove segnò due goal)

Leggi su Calcionews24.com

Perè tempo di riscattarsi e dimostrare di: obiettivo Fiorentina (ha segnato in entrambi i match con il Monza) Per provare a lottare fino alla fine per lo Scudetto, all’Atalanta tutti devono remare nella stessa direzione, e se i titolari riescono a fermarsi fino ad un certo punto, lo .