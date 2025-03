Strumentipolitici.it - Damasco cerca di smarcarsi dall’influenza turca, ma Ankara non gradisce

Il nuovo governo della Siria stando il suo spazio nello scacchiere regionale. Soprattutto stando un alleato estero sufficientemente forte che lo sostenga in questa fase cruciale della sua esistenza. Non ne è affatto contenta la Turchia, che vorrebbe mantenere inalterata la sua influenza sugli islamisti al potere oggi a.In equilibrio fra curdi e turchiPassato l’entusiasmo per la vittoria di Hay’at Tahrir al-Sham nella guerra civile e per la caduta di Assad, gli islamisti ora al potere hanno dovuto presto fare i conti con la realtà. Hanno così iniziato a guardarsi intornondo interlocutori, sponsor, partner, alleati di fatto o di diritto. Per loro l’ideale sarebbero le monarchie della Penisola Arabica, ma queste preferiscono non dare esplicitamente l’avallo a un governo di matrice fondamentalista.