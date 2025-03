Agi.it - Dalle fibre di legno e mais un detersivo ecologico ed efficace

AGI - Unecocompatibile fatto di minuscoledie proteine delche rimuove le macchie dai vestiti esattamente come i prodotti attualmente in commercio. È quanto sviluppato da un team di ricerca guidato dalla Tianjin University of Science and Technology, che ha pubblicato i propri risultati su Langmuir. Composizione e funzionamento I ricercatori hanno combinato nanodi cellulosa dalcon la proteina zeina delper creare un'emulsione. La cellulosa può attrarre e respingere l'acqua, quindi ènel formare tali emulsioni e nell'attrarre diversi tipi di macchie. La proteina zeina, d'altra parte, aiuta a stabilizzare l'emulsione e a intrappolare gli oli. Test di pulizia Gli autori hanno quindi testato la capacità di pulizia deldi cellulosa/zeina su tessuti di cotone e piatti macchiati con inchiostro, olio di peperoncino e concentrato di pomodoro.