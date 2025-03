Danielebartocciblog.it - Dalla scuola alla vecchia stalla: ecco gli alloggi turistici 2025 anti-keybox

Leggi su Danielebartocciblog.it

cercasi? Un argomento sicuramente interessante e nel contempo delicato. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto va affermato che circa il 70% dei turisti si concentra sull’1% del territorio italiano; l’overtourism sta cambiando le città! Per contrastare il fenomeno nasce Unexpected Italy, la traveltech company che ha mappato i luoghi e le persone “reali”. Di seguito viene proposto un curioso elenco delle strutture in cui l’accoglienza lotta contro i lockbox, al centro della riforma normativa del Viminale. I founder, Elisabetta Faggiana e Savio Losito fanno sapere: “Un voucher per la colazione non potrà mai sostituire la vera ospitalità italiana”Ma cosa sono le ““? Rappresentano piccoli contenitori blindati per chiavi che si sono diffuse come soluzione pratica per il check-in autonomo negli appartamenti