Dalla Pimpa a Pippicalzelunghe | gli eventi da non perdere durante la Fiera del libro per ragazzi

Bologna, 25 marzo 2025 – “Chi non legge, a settanta anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni”. Lo diceva Umberto Eco e vale ancora di più quando si parla di letteratura per, una ricchezza che si consegna ai più giovani per la vita. E vale ancora di più in questi giorni che Bologna si appresta a diventare di nuovo la capitale delper l’infanzia. Torna infatti la Bologna Children’s Book Fair, da lunedì 31 marzo al 3 aprile: si tratta dell’edizione numero 62 e vedrà come paese ospite protagonista l’Estonia. Ma se le giornate insono rivolte, come sempre, agli addetti al settore, tutta la città ospita glioff all’interno di ‘Boom! Crescere nei libri 2025’, già da sabato 27 marzo al 28 maggio. Un ampio cartellone ricco di 40 mostre, 150 appuntamenti e un centinaio di autrici e autori, promosso dal Comune, Bologna Fiere con Hamelin.