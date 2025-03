Serieanews.com - Dalla Nazionale alla Lazio: colpo ad effetto per l’attacco

, pronto iladper: sarà il partner di Castellanos, Lotito ingaggia un vero talentoadper(Lapresse) – SerieAnewsUn punto nelle ultime due partite per lache ha clamorosamente rallentato la sua corsa in classifica. I biancocelesti, peraltro, hanno perso anche in malo modo lo scontro diretto contro il Bologna, uno 0-5 che ha messo in dubbio anche il lavoro di Marco Baroni in questi mesi ed aperto qualche piccola crepa per quanto riguarda il futuro del tecnico a Formello.Eppure a guardare i numeri, la squadra biancoceleste sta disputando davvero un’ottima stagione. Castellanos e compagni sono sesti in classifica con 51 punti, appena due in meno del Bologna quarto e sono anche in piena corsa per l’Europa League, con la speranza più che concreta di poter arrivare fino in fondocompetizione.