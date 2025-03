Ilgiorno.it - Dal romanzo al cinema: "Il mio primo film d’epoca e la vera roulette russa delle assaggiatrici di Hitler"

"Per desiderare di tradurre in immagini undeve accadermi qualcosa. Devo sentire una sorta di attrazione. E una parte sensibile di me deve sentirsi a casa in quella storia, nei personaggi, nelle emozioni che porta a galla". E con Leil regista Silvio Soldini si è sentito "a casa", nonostante gli anni e i chilometri di distanza dalla “sua“ Milano. Ieri sera l’anteprima all’Anteo, dopo il debutto al Bif&St - Bari International&Tv Festival. Sarà nelle sale da giovedì. Cosa l’ha “catturata“ deldi Rosella Postorino? "Inluogo la scrittura, che trascina nel racconto, fino alla fine. Il personaggio di Rosa è molto bello, forte, pieno di contraddizioni. Tanti mieihanno come protagonista una donna, in questo caso con Rosa c’è un gruppo di altre nove donne, leincaricate di tenere - in un certo senso - in vita, costrette ad assaggiare i piatti per capire se sono o meno avvelenati: una