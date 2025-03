Anteprima24.it - “Dal neonato all’adolescente”: confronto tra esperti di salute infantile

Tempo di lettura: 2 minutiUn evento scientifico di grande rilevanza per tutti i professionisti della, organizzato dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino in collaborazione con le principali istituzioni sanitarie regionali e nazionali: “Dal” è il titolo della due giorni di incontri che vedrà nel capoluogo irpino confrontarsi sui temi più avanzati e innovativi nella cura del bambino e deli massimidel settore.Il convegno, curato dal Direttore dell’Unità operativa dilogia e Tin, Sabino Moschella, e dal Direttore dell’Unità operativa di Pediatria, Eduardo Ponticiello, prenderà il via all’Hotel de la Ville di via Palatucci, dopodomani, giovedì 27 marzo, alle ore 9, per proseguire il giorno successivo, sempre con sessioni mattutine e pomeridiane.