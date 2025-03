Tvplay.it - Dal Milan al Tottenham: il club inglese lo ‘scippa’ a Cardinale, non c’è scampo

Ilha messo nel mirino un giocatore ma il colpo difficilmente si concretizzerà. Ilprepara il blitz ai danni dei rossoneri.Sta cominciando a muovere i primi passi la rivoluzione ideata dalal fine di tornare competitivo ad alti livelli. A breve, ad esempio, ilinserirà nell’organigramma un nuovo direttore sportivo: in pole position c’è Fabio Paratici, in netto vantaggio rispetto a Igli Tare e a Tony d’Amico. Il manager avrà poi il compito di scegliere il successore di Sergio Conceicao, che verrà lasciato libero di trasferirsi altrove. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Massimiliano Allegri ma in corsa c’è pure Cesc Fabregas. E non finisce qua perché, nelle scorse ore, è stato individuato anche un primo rinforzo per la squadra. Riuscire a prenderlo, però, si preannuncia tutt’altro che facile.