Anteprima24.it - Dal Festival al Bct Music: l’Arena Musa pronta ad abbracciare le melodie di Bresh

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiE’ tempo di un nuovo annuncio per il Bctper accogliere la freschezza e il sound di, protagonista all’ultimodi Sanremo con la sua ‘La Tana del granchio’.Il cantante genovese ha aggiunto questa nuova data in un tour che lo porterà in giro per l’Italia da Nord a Sud con concerti su palchi all’aperto in estate e palasport in inverno. La tappa beneventana è fissata per il 4 di luglio. I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita oggi, martedì 25 marzo, alle ore 12:00.Per info: www.livenation.it Con 28 certificazioni platino e 8 oro,, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni.proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, e in questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi dellaa.