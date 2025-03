Ilfattoquotidiano.it - “Dal deputato Pisano avances sessuali e niente stipendi alle ex collaboratrici”: la denuncia di La Vardera

Non ha pagato glisue ex, che per questo motivo hanno chiesto di pignorargli loo della Camera dei deputati. Ma secondo le due donne avrebbe fatto anche altro: avrebbe rivolto lorodi natura sessuale. Contestazione, quest’ultima, che ilCalogeroha smentito. Confermando, però, la storia deglinon pagati. È destinata a far discutere lalanciata da Ismaele Laregionale siciliano, nei confronti del parlamentare nazionale.Ex inviato delle Iene, il giornalista ha lanciato da qualche settimana un format sui suoi canali social. Si chiama “onorevoli inchieste” ed è appunto un ibrido a metà tra i reportage video e le denunce politiche. Laha raccolto le testimonianze di due exdi, storico esponente di Fratelli d’Italia che aveva lasciato il partito alla vigilia dell’elezione alla Camera nel 2022 a causa di alcuni post inneggianti a Hitler, a Mussolini e al fascismo.