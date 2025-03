Dal campo di prigionia al Vajont | 101 anni per il vicebrigadiere Aldo Agostini

Leggi su Corrieretoscano.it

EMPOLI – Grande emozione per il compleanno del, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 101.Un difficile esordio di carriera per lui: terminato da pochi mesi il corso carabinieri alla caserma Cernaia di Torino, è stato deportato e internato in undinazista a Bielefeld, in Germania. È riuscito tuttavia a trasformare la sua dolorosa esperienza in risorsa: durante la lungaha imparato la lingua tedesca e ne ha fatto buon uso nell’incarico cui è destinato in Alto Adige, dopo il rientro in Italia. Si è distinto anche nel soccorso alle popolazioni colpite dalla frana nel, dando prova di vigoria ed efficienza.Tramite il comandante provinciale,ha ricevuto nella sua abitazione di Empoli gli auguri di tutta l’istituzione.