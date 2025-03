Spettacolo.periodicodaily.com - Dal 21 Marzo In radio E In digitale “BIG BOY”, Il Nuovo Brano Del Poliedrico Artista Afroitaliano TOMMY KUTI

Tommy Kuti torna con il brano autobiografico "Big Boy", che celebra l'emancipazione, la resilienza e l'identità afroitaliana, raccontando il suo percorso di crescita tra le culture nigeriana e italiana. Il singolo, prodotto da Freecom Hub, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. "Big Boy" è un pezzo che si presenta come un racconto autobiografico, illustrando il percorso di un giovane artista. La canzone mette in luce le sfide e i traguardi che portano l'artista da un contesto di marginalità a una carriera musicale indipendente.