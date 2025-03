Ilfattoquotidiano.it - Dai muretti a secco agli invasi, come arginare le alluvioni facendo prevenzione (e spendendo meno)

“A Firenze piovono gli stessi 850 millimetri di pioggia di anni fa, questo significa che non c’èacqua, semplicemente con la tropicalizzazione del clima le piogge si concentrano in due periodi e non siamo ancora abituati. Così i fiumi straripano e lo fanno anche perché abbiamo perso molte pratiche del passato e abbandonato le campagne”. Alessio Capezzuoli è un agronomo ed esperto di agricoltura biologica (suo è il volume Orticoltura biologica da reddito, Terranuova) e spiega in che modo,, si potrebberoleche poi creano miliardi di danni, oltre che vittime. “La quantità di acqua che passa dalla fascia appenninica verso il mare è sempre maggiore: quello che dovremmo fare, dunque, è intercettare l’acqua e rallentarla. E per far questo, invece di investire tantissimi soldi per le crisi, basterebbero piccoli interventi durante l’anno.