Ilgiorno.it - Da piazza San Fedele a via Morone sulle orme di Don Lisander

CucchiMi muovotracce di Alessandro Manzoni, nella sua zona, dove lui amava passeggiare. InSanosservo il monumento che gli è dedicato, opera dello scultore milanese Francesco Barzaghi del 1883. Sui gradini della chiesa, la mattina del 6 gennaio del 1873, lo scrittore purtroppo cadde, battendo la testa, restandone danneggiato in modo grave, nella sua gran mente. Se ne andò il 22 maggio, a 88 anni. Con questo triste pensiero, vedo lì accanto la via degli Omenoni, cioè omoni, gli otto telamoni tristi di Palazzo Leoni Calchi, costruito verso il 1565 e opera dello scultore toscano Leone Leoni. Gli Omenoni furono scolpiti da Antonio Abondio. E come dunque non tornare a don Abbondio. Ma invece chissà a cosa pensava Manzoni mentre li vedeva, muovendosi in quei paraggi a lui familiari, che, dopo tutto, conservano un’elegante atmosfera tranquilla, non lontanissima dal loro carattere di centocinquant’anni fa.