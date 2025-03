Lanazione.it - Da piazza a piazza in gita nel passato

Saranno aperte fino a domenica 4 maggio le iscrizioni per la XXXIX edizione di "Da", la marcia non competitiva organizzata dal CAI Prato che si terrà sabato 10 e domenica 11 maggio. Per iscriversi sarà necessario essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, a particolare ed elevato impegno cardiovascolare oppure del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. L’iscrizione deve essere fatta esclusivamente al link https://www.endu.net/it/events/da--a-/. Come nasce "Da" senza attraversare il Bisenzio? Tutto nacque da una scommessa tra pochi amici, soci del CAI Prato: partire dadella Pietà e raggiungeredel Comune (dove un tempo vi era la sede storica del CAI di Prato). Erano pochi chilometri di distanza tra le due piazze, ma la scommessa fu quella di non attraversare il Bisenzio e per aggirare l’ostacolo l’unico modo era quello di percorrere un versante della Val di Bisenzio fino alla sorgente e ridiscendere a valle dall’altra parte.