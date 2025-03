Calciomercato.it - Da Motta a Tudor, svolta Vlahovic: “Voglia e volontà mai in discussione”

Leggi su Calciomercato.it

Il cambio alla guida tecnica della Juventus potrebbe avvantaggiare il centravanti serbo al ritorno in Serie A dopo gli impegni con la NazionaleCon le gare di oggi di qualificazioni ai Mondiali, si conclude la sosta dedicata alle Nazionali. Tanti calciatori di Serie A hanno già fatto ritorno ai rispettivi club, con una importante novità per quelli della Juventus. A guidare i bianconeri in panchina non ci sarà più Thiago, bensì Igor.Dusanin maglia Juve (foto Ansa) – Calciomercato.itUn cambio che potrebbe mescolare le carte in tavola nella rosa della Vecchia Signora, con qualche giocatore messo da parte dal tecnico italo-brasiliano che potrà essere rivitalizzato dall’allenatore croato. Il primo nome che viene in mente è quello di Dusan, tornato anche in gol con la Serbia nel doppio spareggio di Nations League contro l’Austria che ha permesso ai balcanici di restare in Serie A.