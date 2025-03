Ilcampoonline.it - Da maggio a ottobre, la lunga stagione di lacarpiestate

Musica, teatro, cinema, sport e visite guidate: torna anche nel 2025, il calendario di eventi che daanimerà la città. Approvato dalla giunta comunale, il programma unisce rassegne consolidate e novità, con iniziative promosse dal Comune e dalle associazioni locali.– Si parte conSport, un mese di eventi e gare al Parco delle Rimembranze, e con le iniziative in centro storico di CarpiLab. Sabato 31debutta “Playtime”, giornata di giochi per tutte le età in Piazza Martiri e a Palazzo dei Pio. Giugno – Tornano i gruppi di lettura estivi, gli incontri con gli autori e la rassegna itinerante Così lontano, così vicino. In programma anche:“Concentrico” (6-15 giugno) nel centro storico“Coccobello” (18-21 giugno) nel Chiostro di San Rocco“CarpInMusica” dal 21 giugno, con concerti di Carpinclassica, Mundus, Carpinjazz (incluso Stefano Bollani Quintet a luglio) e Guitar Week (11-25 agosto).