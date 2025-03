Lettera43.it - Da cosa dipende il valore dei Bitcoin?

Soggetto a continue oscillazioni, che possono portare a variazioni importanti anche in poche ore, ildelè noto soprattutto per la sua estrema volatilità. Ne sono testimonianza i primi tre mesi del 2025 dove, dopo un’impennata a gennaio per l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il prezzo è improvvisamente calato all’annuncio di una riserva americana di criptovalute e dei dazi a diversi Paesi esteri. Come mai ildelle criptovalute cambia così rapidamente e da? La ragione va ricercata nel rapporto fra domanda e offerta e nella natura limitata della risorsa per volontà dello stesso creatore Satoshi Nakamoto.Ildelè direttamente proporzionale alla domandaUna rappresentazione grafica del mercato del(Imagoeconomica).Le criptovalute, e dunque anche ilche ne è la massima rappresentazione mondiale, non si comportano allo stesso modo delle tradizionali valute fiat (euro o dollaro), ossia non ancorate alle materie prime come oro e argento.