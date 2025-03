Agi.it - Cybersicurezza, in un mese gli attacchi sono cresciuti quasi del 50%

AGI - A febbraio il numero di eventi cyber in Italia è cresciuto del 47% rispetto alprecedente mentre quello degli incidenti è rimasto nella media del semestre; in particolare, gli eventi cyberstati 302, con un impatto su 247 soggetti nazionali (172 appartenenti alla constituency, gli altri riguardanti cittadini e società private operanti in settori non critici). Dei 302 eventi, 48stati classificati quali incidenti, il 2% in più rispetto a gennaio. È quanto emerge dal nuovo "Operational Summary" curato dal Servizio operazioni e gestione delle crisi cibernetiche dell'Agenzia per lanazionale. Settori più colpiti Sempre a febbraio, i settori con il maggior numero di vittime registrate (in tutto 324)stati Pubblica amministrazione locale, Pubblica amministrazione centrale e Energia.