Lettera43.it - Csm, condannato il pm Gianfranco Colace al trasferimento: intercettò illegalmente senatore Pd

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso ila Milano e il passaggio alla funzione civile per, sostituto procuratore a Torino, coinvolto nel procedimento disciplinare relativo alle intercettazioni non valide disposte nell’inchiesta denominata Bigliettopoli. La vicenda ha riguardato anche la giudice Lucia Minutella, per la quale è stata inflitta la censura.Stefano Esposito (Imagoeconomica).Le intercettazioni, dichiarate inutilizzabili in seguito a una sentenza della Corte costituzionale, riguardavano Stefano Esposito, ex parlamentare del Partito democratico, che era stato inizialmente indagato e poi prosciolto a Roma. Il Csm ha riconosciuto la responsabilità disciplinare di entrambi i magistrati. Perla sanzione prevede non solo ila un altro ufficio, ma anche la perdita di un anno di anzianità.