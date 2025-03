Laprimapagina.it - Crotone, nasce ufficialmente il movimento politico “crescere” del sindaco Enzo Voce

Nel primo pomeriggio di oggi (25 marzo) presso la Casarossa, struttura alberghiera della costase, è natoil” che farà capo aldiVinc. Sapere di nuovi partiti e movimenti che nascono alla “giornata” non rappresenta una novità diversamente alla prima Repubblica. La benedizione al neoè arrivata dal presidente della Calabria Roberto Occhiuto presente in prima fila. Perché la presenza del vice coordinatore nazionale di Fi all’evento si giustifica con il passaggio dela Fi. E questo è anche una conferma della prossima candidatura dinella coalizione di centrodestra alle prossime elezioni ache ci saranno nella primavera del 2026.Ai giornalisti presenti che gli chiedevano diquale candidatoper il centrodestra, Occhiuto ha risposto: “le candidature non li faccio io, esiste un coordinatore nazionale di FI, per quanto mi riguarda la presenza diin FI sarebbe accolta con soddisfazione”.