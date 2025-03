Laprimapagina.it - Crotone, il commento del segretario provinciale del Pd, Leo Barberio, al passaggio del sindaco Voce a FI

Leggi su Laprimapagina.it

getta la maschera: per salvare la poltrona aderisce a Forza ItaliaIldi, Vincenzo, ha definitivamente gettato la maschera aderendo a Forza Italia. Dopo anni di ambiguità politica e trasformismo, il primo cittadino si è presentato pubblicamente, questa sera, accanto ai vertici di Forza Italia, sancendo di fatto la sua adesione al centrodestra con la piena benedizione del tandem Occhiuto–Ferrari.Il “movimento civico” lanciato dasi rivela per quello che è: un finto civismo a tinte azzurre, costruito unicamente per tentare di salvare la sua poltrona, non certo per rispondere alle reali esigenze della città. A riprova di ciò, tanti personaggi ce li ricordiamo presenti a via Panella e altri persino fianco a fianco alla nostra segretaria nazionale Elly Schlein.Sono anni che il Partito Democratico denuncia il trasformismo deldi, un politico che ha saputo cavalcare il populismo della piazza per poi allearsi con quei poteri che fingeva di combattere.