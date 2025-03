Quotidiano.net - Crollano le vendite di Tesla in Europa: -49%. In Usa, task force dell’Fbi contro gli attacchi alle auto di Musk

Roma, 25 marzo 2025 – Sarà una reazionepolitiche americane (dazi e non solo) nei confronti dell’e al ruolo di Elonnell’amministrazione Trump. Sarà la concorrenza delleelettriche cinesi (modelli più nuovi e meno costosi). Saronno entrambe le cose messe insieme ma, nei primi due mesi del 2025 continua il crollo dellediin. E la militanza nell’amministrazione Trump (in particolare il suo ruolo a capo di un Dipartimento che ha il compito di razionalizzare i costi – leggi tagli al personale – della pubblica amministrazione) non sta attirando simpatie a. Negli Usa ledisono in contrazione da mesi mentre si registrano atti vandalici nei confronti dellee delle concessionarie. epa11982073 Activists attend a protest 'Takedown' in front of ashowroom in Fort Lauderdale, Florida, USA, 22 March 2025.